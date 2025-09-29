Agrigento

Pensionato travolto da un’auto a Villaggio Mosè, ricoverato in ospedale 

È successo questa mattina lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un pensionato di 76 anni si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato travolto da un’auto in corso. È successo questa mattina lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Il pensionato, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando quando un uomo alla guida di una Fiat Panda lo avrebbe centrato in pieno.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasferito il 76enne in ospedale per le cure mediche del caso. L’uomo ha riportato fratture e traumi sparsi ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i poliziotti delle Volanti. 

