A Lampedusa “Luci di Speranza” per ricordare le vittime del 3 ottobre

Si intitolerà ‘Luci di speranza’ la commemorazione interreligiosa promossa per il 3 ottobre a Lampedusa. A organizzarla, come ogni anno nel giorno del grave naufragio avvenuto nel 2013, sono Mediterranean Hope, il programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Agrigento, la parrocchia San Gerlando di Lampedusa, con la partecipazione dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia. L’appuntamento, nato per ricordare le 368 vittime ma anche tutte le persone morte e disperse nel Mediterraneo, si svolgerà, alle 18, nella parrocchia di Lampedusa.

“Come ogni anno siamo a Lampedusa come chiese protestanti in Italia, insieme a chi vuole unirsi a noi, per ricordare il naufragio di dodici anni fa”, spiega il pastore Peter Ciaccio, membro del Consiglio della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. “Oltre a essere stata una tragedia immane – sottolinea -, è un avvenimento simbolo di quanto continua a succedere ora. Migliaia e migliaia di persone muoiono in questo tratto di mare perché non vogliamo accoglierle, perché le nostre leggi vietano loro modalità legali e sicure di viaggio, perché c’è un largo consenso affinché accada qualunque cosa pur di non ‘farli venire qui’. È una delle tante tragiche ingiustizie che avvengono oggi nel mondo, ma è una delle poche dove noi, italiane e italiani, possiamo effettivamente fare qualcosa per evitare che accadano. In questo caso particolare – conclude il pastore -, non ci è concesso di dichiarare la nostra impotenza: possiamo e dobbiamo accogliere queste persone e, insieme a loro, costruire una società più giusta per tutte e tutti”.