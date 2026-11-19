La Polizia di Stato ha denunciato una ragazza di 15 anni che, nei giorni scorsi, ha diffuso un post su un noto social network, annunciando l’intenzione di posizionare un ordigno esplosivo all’interno di un istituto scolastico.

A risalire all’annuncio pubblicato in rete sono stati i poliziotti della Digos della Questura di Catania, nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei siti web e dei social network, per scongiurare fenomeni in grado di turbare e compromettere la sicurezza dei cittadini.Grazie ad alcuni accertamenti tecnici e ad una serie di approfondimenti investigativi, i poliziotti della Digos sono riusciti a risalire all’utente intestatario dell’account e ad accertare che il profilo social era in uso alla figlia, studentessa minorenne di una scuola catanese.

In via precauzionale, in modo da escludere ogni possibile rischio per l’istituto e per la comunità scolastica, gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione della 15enne, alla presenza dei genitori, senza trovare alcun ordigno. Non appena i poliziotti hanno avviato i controlli in casa, la 15enne ha riferito che la pubblicazione del contenuto era riconducibile ad un suo gesto avente, a suo dire, natura goliardica, senza voler dare, in alcun modo, seguito alla minaccia.

Al termine dei controlli, la ragazza è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di procurato allarme.