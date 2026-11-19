Un’attenta attività di osservazione e un intervento tempestivo dei Carabinieri hanno consentito di interrompere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in via Capo Passero, a Catania, e di arrestare un 16enne. L’intervento è scattato in via Capo Passero, dove i del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, impegnati in un servizio antidroga in modalità “discreta” a distanza, hanno scorto il minorenne sotto i portici dei palazzi, mentre teneva in mano una busta di plastica e una radiotrasmittente. Mentre i Carabinieri si stavano avvicinando a lui per procedere ad un controllo, le vedette lo hanno avvertito attraverso ricetrasmittenti collegate tra loro, ma gli investigatori sono riusciti a percepire l’allarme perché si erano preventivamente muniti di una radio sintonizzata sul medesimo canale.

Immediatamente intervenuti, dunque, i Carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di scappare, e si sono accorti che, durante la breve fuga, il minorenne aveva cercato di disfarsi sia della busta che della radiotrasmittente, ma il materiale è stato recuperato: nella busta c’erano 8 dosi di cocaina e 12 di marijuana, nonché la radiotrasmittente.

Il minorenne è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Nucleo Operativo e, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato successivamente accompagnato presso una comunità per minori.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma etnea nel contrasto alle piazze di spaccio cittadine, attraverso un’attività capillare e a un’attenta osservazione delle dinamiche criminali, consente di intervenire tempestivamente e interrompere le attività illecite, anche quando vengono adottati sistemi organizzati per segnalare l’arrivo delle pattuglie e ostacolare l’azione di controllo del territorio.