Antenne al Castello Chiaramontano di Naro, Dalacchi: “Non sappiamo a chi appartengono”

Presenza di antenne installate nella torre quadrata del Castello Chiaramontano a Naro. Il sindaco Milco Dalcchi ha firmato una richiesta ufficiale indirizzata al Prefetto di Agrigento per chiedere un incontro e capire come poter intervenire e valutare lo spostamento delle antenne in un sito più idoneo, evitando di compromettere ulteriormente il valore storico del Castello.

“Negli scorsi anni, queste antenne sono state collocate sul nostro monumento simbolo senza che vi sia traccia di alcun contratto presso gli uffici comunali. Non sappiamo chi le abbia installate né a quale ente o azienda appartengano. La cosa ancora più assurda è che in passato nessuno abbia vigilato su questa situazione, lasciando che il nostro patrimonio storico venisse deturpato senza alcuna spiegazione”, dice il sindaco Dalacchi.