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Appartamento in fiamme a Sant’Angelo Muxaro, morto 57enne

Tragedia a Sant’Angelo Muxaro, nell’agrigentino

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Tragedia a Sant’Angelo Muxaro, nell’agrigentino. Un uomo del posto di 57 anni – A.C. – è morto in seguito all’incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Cesare Battisti. Non è ancora chiara la causa che ha innescato il rogo.

In breve tempo l’abitazione è stata avvolta dalle fiamme che non hanno lasciato scampo all’uomo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti ben cinque mezzi dei Vigili del fuoco. Quando i pompieri sono riusciti ad entrare nell’appartamento hanno trovato il cadavere del 57enne.

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