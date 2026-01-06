Trapani

Appiccò incendio in due autovetture, individuato e arrestato

I filmati della videosorveglianza hanno ripreso l’uomo versare del liquido infiammabile e appiccare il fuoco su due autovetture per poi darsi alla fuga.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione Calatafimi Segesta hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantenne del posto.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai militari di quel Comando Stazione Carabinieri, che in poco tempo ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 40enne, individuato come presunto autore di un incendio doloso su un’autovettura commesso a Calatafimi lo scorso 22 ottobre.

Determinante nel corso dell’indagine ai fini dell’individuazione dell’autore del reato si è dimostrata la tempestiva acquisizione e successiva analisi da parte dei militari dell’Arma, dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza posti in prossimità del fatto e in alcune vie limitrofe della città, che hanno ripreso l’uomo versare del liquido infiammabile e appiccare il fuoco su due autovetture per poi darsi alla fuga.

Le autovetture erano di proprietà di un 52enne residente in quel Comune, nei confronti del quale l’autore del reato salvava rancore per dissidi privati accaduti poco tempo prima, una delle due auto, “una BMW” andava distrutta nelle fiamme che in maniera fortuita si estinguevano prima di intaccare la seconda auto restata illesa.

