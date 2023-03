Asacom, il sindaco Castellino a sostegno degli operatori

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha ricevuto al comune Giusy Lo Brutto in rappresentanza delle operatrici ed operatori Asacom che operano per conto dell’ente nelle scuole del territorio palmese, ricevendo la maglietta simbolica a sostegno dell’iniziativa legislativa, il disegno di legge presentato al Senato dai senatori Bucalo, Iannone, Campione, Rauti, Russo, Sallemi, Liris, Spinelli e Ambrogio per la stabilizzazione di questo personale ritenuto, giustamente, fondamentale per i bambini disabili e i bambini con bisogni educativi speciali versamente abili che frequentano le scuole dell’obbligo.

Il Sindaco Castellino ringrazia i Senatori proponenti e Fratelli d’Italia per la sensibilità dimostrata certo che tutte le forze parlamentari senza distinzione alcuna appoggeranno la proposta.

“Il loro lavoro è molto prezioso – dice il sindaco palmese – solo grazie a queste figure, questi ragazzi hanno un percorso scolastico importante. Pertanto, riteniamo corretto e sposiamo in pieno il ddl presentato dai senatori che ringraziamo per l’impegno e l’interesse e mi auguro che il Parlamento possa legiferare immediatamente in modo da stabilizzare questo personale con questi costi a carico dello Stato anche perché – continua Castellino – ricoprono un ruolo essenziale e complementare a quello degli insegnanti di sostegno per le attività curriculari dei bambini disabili e i bambini con bisogni educativi speciali. Sono convinto che, finalmente, anche per questi operatori si sta aprendo la porta della stabilizzazione ed il trasferimento del costo a carico dello stato. Una altra figura fondamentale sono

gli assistenti all’igiene e cura, che meritano eguale attenzione, che ad oggi vivono in un limbo molto frustrante sia per loro che per i bambini, questa figura che dovrebbe essere a carico dello Stato, in realtà non sarebbe presente se i Comuni, come per esempio quello di Palma di Montechiaro, non si facesse carico di quei costi per tutelare la salute dei bambini. Urge una riforma complessa che possa garantire continuità lavorativa ed assistenza scolastica completa.”

Il Comune di Palma di Montechiaro parteciperà al flash mob che si terrà oggi ad Agrigento.