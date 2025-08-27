Asp Agrigento, la denuncia della Fials: “Errori dell’ufficio Risorse umane penalizzano i dipendenti”

Progressioni economiche e indennità bloccate per il personale dell’Asp di Agrigento e gravi ritardi nel riconoscimento dei buoni pasto. A denunciarlo è la Fials che evidenzia come a fronte di precise disposizioni dei vertici aziendali, l’area Risorse umane continui a disattenderle causando disagi ai dipendenti.

Nel mirino i cosiddetti Dep, i differenziali economici che ancora dal 2023 attendono che vengano definite le procedure per l’attribuzione, bloccando di conseguenza quelle del 2024. Poi la mancata pubblicazione dell’avviso per la selezione interna delle progressioni verticali e infine i ritardi nel riconoscimento dei buoni pasto.

“Sulle inammissibili inerzie dell’Area gestione risorse umane – scrive il segretario provinciale Fials, Amedeo Fuliano – abbiamo più volte e in tutti modi provato a richiamare l’attenzione dei vertici aziendali senza tuttavia trovare nessuna disponibilità all’ascolto. Quello che ci preoccupa, al di là delle cose che con la presente vengono poste, e che si ha l’impressione che molte articolazioni aziendali siano allo sbando come fossero in preda a un non meglio definibile e diffuso elemento “disturbante” che produce confusione ed ingenera incertezza. Elemento quest’ultimo che non spetta a questo sindacato valutare. Quello che, invece, unicamente ha a cuore la Fials è il rispetto dei diritti dei lavoratori. In questo senso, non possiamo non evidenziare come l’atteggiamento iniziale del direttore generale, assolutamente attento e aperto nei confronti dei diritti dei lavoratori sia via, via, scemato sempre più fino a giungere alla situazione che con la presente si denuncia e che non è ulteriormente sostenibile”.