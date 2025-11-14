Realmonte, pistolettate (poco fa) contro autovettura

Alcuni colpi di pistola sono stati sparati stasera a Realmonte. Bersaglio dell’ignoto (per il momento) pistolero l’autovettura Citroen Berlingo di proprietà di un realmontino, parcheggiata in via Reciunto.

Subito dopo l’esplosione dei colpi di arma da fuoco che hanno danneggiato l’autovettura, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i colleghi del Reparto operativo di Agrigento che hanno avviato le indagini.

Sconosciute al momento le motivazioni del gesto. I militari dell’Arma, che hanno già informato l’autorità giudiziaria, sperano di trarre giovamento dalla visione delle immagini registrate da video camere di sorveglianza ma anche dalle dichiarazioni di alcune persone che potrebbero aver visto qualcosa. Non ci sono piste privilegiate, al momento, ma già comincia a circolare una ipotesi di movente, tutta da confermare, secondo la quale alla base del danneggiamento potrebbe esserci una lite tra uomini sfociata nella sparatoria. Lite scatenata, sembrerebbe, per questioni di donne e che avrebbe armato la mano di un forestiero e compiere l’intimidazione. Ma, lo ribadiamo, tutto deve ancora essere verificato dagli investigatori.

In aggiornamento