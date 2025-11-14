Agrigento
Scontro tra auto al Villaggio Mosé, tre feriti
Traffico parzialmente bloccato. Forze dell’ordine sul luogo per i rilievi del sinistro stradale.
Incidente stradale al Villaggio Mosè. Nello scontro, per cause in via di accertamenti, sono rimaste coinvolte tre auto.
Il bilancio è di tre feriti, tutti trasferiti a bordo di ambulanze del 118 in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie.
