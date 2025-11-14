Agrigento

Scontro tra auto al Villaggio Mosé, tre feriti

Traffico parzialmente bloccato. Forze dell’ordine sul luogo per i rilievi del sinistro stradale.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente stradale al Villaggio Mosè. Nello scontro, per cause in via di accertamenti, sono rimaste coinvolte tre auto.

Il bilancio è di tre feriti, tutti trasferiti a bordo di ambulanze del 118 in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie.

