Tutto pronto per la 3° edizione dello slalom Città di Favara

L'evento si svolgerà il 15 e il 16 novembre

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si terrà infatti i prossimi 15 e 16 novembre la 3° edizione dello slalom Città di Favara. L’evento, organizzato dalla Società sportiva “Proracing”, è iscritto nel calendario nazionale Aci sport, ha il patrocinio del Panathlon international ed è frutto di un lungo e importante lavoro dell’ amministrazione e dell’assessore Angelo Airò Farulla.

Il nostro territorio ospita ancora una volta un grande evento sportivo. Il nostro ente ha concesso il patrocinio gratuito oltre naturalmente a predisporre tutte le incombenze burocratiche e tecniche di competenza per il regolare svolgimento della manifestazione. Ringraziamo, inoltre, il luogotenente Paolino Scibetta della Tenenza dei carabinieri di Favara e la Polizia locale”, dichiara il sindaco Palumbo.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa saranno imposte alcune modifiche al traffico.

In data 15 novembre 2025, dalle 7 alle 20 e comunque a fine manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione in piazzale dei Giochi Olimpici. È prevista un’eccezione per le autovetture che partecipano all’evento.

In data 16 novembre 2025, dalle 7 alle 20 e comunque a fine manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione nelle vie poste ai lati di piazza Della Pace, ad eccezione delle autovetture che partecipano all’evento. Inoltre, è istituita la chiusura al traffico veicolare di via Pietro Nenni da angolo piazza Della Pace ad angolo via Basile. È istituito anche il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione in piazza Cavour nella zona retrostante il Monumento dei Caduti.

Le eccezioni in piazza Cavour includono i veicoli dei residenti, dei titolari di contrassegno parcheggi disabili e dei veicoli che partecipano alla manifestazione.

La premiazione dei piloti si terrà nel pomeriggio di domenica al castello Chiaramonte al termine della gara.

