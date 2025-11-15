Cronaca
Scontro tra auto: giovane rimasto incastrato tra le lamiere
i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il giovane ferito
Incidente stradale lungo la Sp 61 al bivio di Borgo Bonsignore a Ribera.
Lo scontro è avvenuto tra due auto; il bilancio è di un giovane ferito in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sul luogo presenti i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il ferito e le forze di polizia che si stanno occupando della ricostruzione dell’incidente stradale
Redazione
