Agrigento

Auto di libera professionista presa a martellate, indagini 

L’episodio si è verificato sotto casa della donna, nel centro storico di Agrigento. Al via le indagini della polizia

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Si indaga sul danneggiamento di un’auto, di proprietà di una libera professionista di Agrigento, presa a martellate sotto l’abitazione della donna nel centro storico della Città dei templi. La Fiat Panda ha riportato ammaccature su due sportelli, rigature sulle fiancate e anche un vetro retrovisore è stato divelto. A fare la scoperta è stata la donna che ha chiamato la polizia. Non è chiaro se si sia trattato di un raid vandalico o se dietro il gesto ci siano questioni personali o addirittura un avvertimento. Al via le indagini dei poliziotti delle Volanti per ricostruire quanto accaduto. 

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