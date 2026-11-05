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Auto di operaio “sventrata” e danneggiata: furto o avvertimento? 

Proprio la modalità di esecuzione apre diverse ipotesi su quanto accaduto. Si è trattato di un furto mirato oppure di un avvertimento?

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Una Jeep di proprietà di un operaio di venticinque anni è stata letteralmente “smontata” e danneggiata in una azione chirurgica messa in atto da alcuni malviventi. È accaduto a Canicattì. Proprio la modalità di esecuzione apre diverse ipotesi su quanto accaduto. Si è trattato di un furto mirato oppure di un avvertimento? Chi è entrato in azione ha prima devastato il lunotto del veicolo e poi ha asportato tutte le portiere. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere

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