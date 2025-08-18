Ultime Notizie

Barbagianni rimasto bloccato sui binari della stazione: salvato dalla Polfer

Gli agenti dopo averlo messo in salvo lo hanno consegnato ad un ente faunistico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un barbagianni rimasto bloccato sui binari della stazione di Siracusa è stato salvato dagli agenti della polizia ferroviaria. L’animale era stato segnalato da un viaggiatore alla polizia municipale: adagiato su una rotaia, non riusciva a spiccare il volo.

L’uccello è stato poi consegnato ad un ente faunistico. I veterinari del centro, dopo aver visitato l’animale ed accertato la frattura della zampa sinistra e dell’ala destra, hanno provveduto al trasferimento del barbagianni presso il centro veterinario di Messina.

