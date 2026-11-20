Una giovane ha confermato davanti al Tribunale di Agrigento le accuse contro il compagno trentenne, figlio di un collaboratore di giustizia ed ex esponente di vertice di un clan mafioso. L’uomo è accusato di averla picchiata, segregata in casa e minacciata ripetutamente, coinvolgendo nelle intimidazioni anche la madre della donna.

Durante la testimonianza, la giovane ha raccontato episodi di violenza fisica e gravi minacce di morte. Al centro dell’udienza anche l’aggressione alla madre, che sarebbe stata strattonata fino a perdere alcune ciocche di capelli, successivamente ritrovate dai carabinieri. L’imputato ha contestato la ricostruzione.

Il trentenne è sottoposto al divieto di avvicinamento alle due donne ed è accusato di maltrattamenti e aggressioni. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.