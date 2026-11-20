Arriva in piazza Cavour a Favara “Sofia”, il nuovo totem digitale con intelligenza artificiale che unisce innovazione e radici storiche. Il nome rende omaggio alla prima favarese conosciuta, vissuta circa seimila anni fa in contrada Scintilia, mentre l’assistente virtuale multilingue dialoga a voce usando esclusivamente contenuti verificati dal Comune.

“Attraverso lo schermo touch da 43 pollici, quattro microfoni con riduzione dei rumori e due altoparlanti, cittadini e visitatori potranno scoprire il Castello Chiaramonte, le chiese, i palazzi storici, i siti archeologici, gli itinerari, gli eventi, dove mangiare e pernottare e tradizioni gastronomiche come l’Agnello Pasquale. L’inaugurazione è in programma sabato 21 novembre alle ore 11 davanti al Palazzo Comunale”, rende noto il primo cittadino, Antonio Palumbo.