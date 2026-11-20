Durante un servizio di vigilanza lungo la Strada Statale 192, nel territorio del Comune di

Catenanuova, personale del Distaccamento Polizia Stradale ha sequestrato un carico di circa

1.630 litri di gasolio agricolo, suddiviso in 56 bidoni di plastica.

L’episodio si è verificato nella mattinata del 14 novembre, intorno alle ore 11:00, quando una pattuglia della Polizia Stradale ha sottoposto a controllo un Fiat Ducato con a bordo due persone. Nel corso degli accertamenti, i due occupanti hanno dichiarato di essere partiti da Augusta e di essere diretti a Regalbuto per effettuare una consegna di gasolio agricolo. Tuttavia, non sono stati in grado di fornire

indicazioni precise sul destinatario e sul luogo di consegna, né di esibire documentazione relativa

al trasporto o al noleggio del veicolo. Insospettiti dalle circostanze, gli agenti hanno proceduto a

un’ispezione del vano di carico, ove hanno rinvenuto 56 bidoni in plastica contenenti complessivamente circa 1.630 litri di gasolio agricolo. All’interno del mezzo erano presenti anche una batteria da 975 ampere e una pompa elettrica, presumibilmente destinata alle operazioni di travaso del carburante.

I due uomini sono stati quindi accompagnati presso gli uffici di polizia per ulteriori approfondimenti. Nel corso degli accertamenti, gli stessi hanno riferito di aver prelevato il carico presso un’area di servizio di Augusta, su incarico di una persona della quale non hanno fornito ulteriori elementi identificativi. Le circostanze emerse e le dichiarazioni rese, unitamente agli ulteriori elementi raccolti dagli operatori, hanno fatto ritenere necessario approfondire la provenienza del carburante, ritenuto verosimilmente di origine illecita. Pertanto, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Enna, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà, in quanto presunti responsabili, in concorso, del reato di ricettazione. Contestualmente, è stato disposto il sequestro dell’intero carico di carburante e delle attrezzature rinvenute.