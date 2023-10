Bonus colonnine domestiche, al via le domande per Privati e Condomini

L’Ufficio Europa del Comune di Licata rende noto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito i termini di apertura e chiusura dello sportello telematico per la presentazione delle domande di accesso al contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici effettuati nel 2022.

Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wallbox).

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

Le domande sono relative alle installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022) e potranno essere presentate tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato prima dell’apertura dello sportello dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet dedicato,all’indirizzo:

https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/bonus-colonnine-domestiche