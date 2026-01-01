Campobello di Licata

Botti di Capodanno, 34enne ferito all’addome a Campobello di Licata 

L’esplosione di un petardo gli ha provocato escoriazioni sparse soprattutto nella parte dell’addome

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Il bilancio dei feriti per i botti sparati a Capodanno per fortuna non è di quelli tragici anche se comunque si registrano feriti anche in provincia di Agrigento. Al ventitreenne licatese che ha rischiato di perdere un dito, venendo trasferito all’ospedale Civico di Palermo, si è aggiunto anche un 34enne residente a Campobello di Licata.

L’uomo, originario della Romania, è stato ricoverato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì in seguito all’esplosione di un petardo che gli ha provocato escoriazioni sparse soprattutto nella parte dell’addome. Il 34enne, dopo le cure mediche, è stato dimesso alle prime luci di questa mattina. 

