Bruciata l’area esterna di un bar a due passi dalla caserma dei carabinieri, indagini

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che, nella notte tra lunedì e ieri, ha danneggiato l’area esterna di un bar a Lucca Sicula

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che, nella notte tra lunedì e ieri, ha danneggiato l’area esterna di un bar a Lucca Sicula. Il rogo è divampato in via del Macello, a due passi dalla stazione dei carabinieri.

Le fiamme hanno interessato alcuni arredi, la veranda e degli elettrodomestici. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno evitato conseguenze ben peggiori. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Al via le indagini dei carabinieri che hanno già sentito il titolare del locale – un trentenne del posto – per risalire ai responsabili. Il sindaco Salvatore Dazzo ha così commentato l’accaduto: “Ho subito manifestato solidarietà ai giovani che gestiscono il bar, spero che il responsabile venga subito individuato”.

(Nella foto una veduta di via del Macello, Lucca Sicula)

