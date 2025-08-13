Apertura

Bruciata l’auto di un avvocato a Siculiana, indagini 

L’automobile di proprietà di un avvocato cinquantacinquenne è stata danneggiata da un rogo che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di origine dolosa

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Siciliana. L’automobile di proprietà di un avvocato cinquantacinquenne è stata danneggiata da un rogo che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di origine dolosa. L’incendio è avvenuto a non molta distanza da via Roma e dalla statale 115. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che hanno notato una colonna di fumo nero.

Il primo ad arrivare sul posto è stato lo stesso proprietario del veicolo che, con mezzi di fortuna, ha tentato di spegnere il rogo. L’opera è stata poi completata dai vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Agrigento. I militari dell’Arma hanno già sentito l’avvocato. Non è chiaro il motivo del gesto. 

