Bullismo e Cyberbullismo: attivo un numero verde e una chat in tutta la Sicilia

Nell’ambito del Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo “1 nessuno 100giga” promosso dall’USR Sicilia e coordinato dai nove CC.TT.SS. della Sicilia, dal 10 aprile 2024 è attivo il numero verde 800.280.000 e la chat (www.1nessuno100giga.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 20:00, per ascolto, supporto e consulenza orientativa gratuita a minori e adulti in merito alle problematiche di bullismo e cyberbullismo, a cura di Fondazione ONLUS Telefono Azzurro.

Il Progetto “1nessuno100giga”, finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, è stato elaborato in base alla legge regionale del 2021 “Interventi per la prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione”. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con azioni formative coordinate per studenti, genitori e docenti attraverso un approccio sistemico e integrato tra scuole e territorio. I nove Centri territoriali di supporto (CTS) delle province siciliane diffondono le azioni del progetto nei vari istituti scolastici del territorio. Partners del progetto sono: la piattaforma Elisa per la formazione docenti, la Fondazione Carolina per la formazione dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, il movimento MaBasta per le azioni rivolte agli studenti del primo ciclo. Dunque studenti, genitori e docenti sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo attraverso azioni di formazione /informazione finalizzate alla creazione di una consapevole alleanza educativa.

Il Progetto presuppone un modello trasferibile e replicabile per promuovere un’idea di scuola come centro di formazione integrale della persona.