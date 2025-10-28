Ultime Notizie

Calunnia: assolta l’avv. Principato

Le motivazioni della decisione saranno depositate entro quindici giorni.

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Il Tribunale di Catania, Terza sezione penale ( giudice monocratico Concetta Zimmitti)  ha assolto l’avvocato Daniela Principato, del Foro di Agrigento, dall’accusa di calunnia in danno dei magistrati Salvatore Vella, attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela e Alessandra Vella, consigliere della Corte d’Appello di Palermo.

L’imputazione traeva origine da un’istanza di avocazione presentata dall’avv. Principato alla Corte d’Appello di Catania, nell’ambito di un procedimento nel quale la stessa difendeva l’avv. Giuseppe Arnone. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro quindici giorni.

L’Avvocato Daniela Principato è stata difesa dall’avvocato Giuseppe Lipera del Foro di Catania.

