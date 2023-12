Cambiamento climatico, domani una “Passeggiata per il creato” alla Scala dei Turchi

E’ un “Appello ai reggitori dei popoli” quello lanciato, con una petizione, dall’Ordine Francescano Secolare e dalla Gioventù Francescana di Sicilia. Un testo che raccoglie il grido d’allarme di Papa Francesco nella sua Esortazione apostolica aveva invitato a “schierarsi al fianco delle vittime delle ingiustizie ambientali e climatiche, sforzandoci di porre fine all’insensata guerra alla nostra Casa comune, che è una guerra mondiale terribile”:

Nasce così la petizione indirizzata a tutti i potenti del mondo, in particolare ad Ursula Von Der Leyen e a Giorgia Meloni che alla Conferenza avranno il compito di rappresentare l’Europa e l’Italia alla 28esima Conferenza sul Clima in svolgimento in queste ore.

“L’Ordine Francescano Secolare e la Gioventù Francescana di Sicilia non intendono fermarsi qui – dicono con una nota -. Continua la raccolta di adesioni e sottoscrizioni. Inoltre, già dai prossimi giorni saranno programmate attività che rispondono direttamente all’Appello del Pontefice: soltanto con una forte sensibilizzazione delle coscienze di tutti sarà possibile incidere sulle coscienze dei decisori che in queste ore cominciano a sedersi al tavolo della 28esima Conferenza sul Clima. Prima iniziativa in tal senso è programmata per domani, 2 dicembre alle 11 alla Scala dei Turchi di Realmonte. Un modo per lanciare un messaggio ai potenti del mondo, affinché si impegnino a salvaguardare il Pianeta e la sua bellezza.

La petizione si trova sulla piattaforma change.org al link: https://chng.it/7PTKkC8vXD.

Fra gli aderenti all’Appello, registriamo le firme di:

S.E. Mons. Antonino Raspanti, Presidente CESI e Vescovo di Acireale – S.E. Michele Pennisi Arcivescovo emerito di Monreale – Luca Piras Ministro Nazionale OFS Italia – Giuseppe Notarstefano, Presidente Nazionale Azione Cattolica – Ermete Realacci, Presidente Symbola-Fondazione per le qualità italiane, Presidente onorario Legambiente, già Deputato della Repubblica – Emiliano Manfredonia, Presidente Nazionale ACLI – Febo Battaglia, Presidente Regionale Forum delle Associazioni Familiari Sicilia – Antonio Di Metteo, Presidente Nazionale MCL (Movimento Cristiani Lavoratori – Adriano Bordignon, Presidente Nazionale Forum delle Associazioni Familiari – On. Francesco Gallo, Deputato nazionale – On. Giovanna Iacono, Deputata Nazionale – On. Stefania Marino, Deputata Nazionale – On. Giuseppe Arancio, deputato ARS – On. Silvia Roggiani, deputata nazionale – On. Valentina Chinnici, Deputata Regione Siciliana – On. Nello Di Pasquale, Deputato regione Sicilia e presidente intergruppo parlamentare cambiamenti climatici – On. Margherita La Rocca Ruvolo, deputata ARS – On. Dario Safina, Deputato regione Siciliana – Padre Gianni Notari, Direttore Istituto di formazione politica Pedro Arrupe di Palermo – Giacomo D’Arrigo, Segretario Generale Human Foundation – Valentino Bobbio, Segretario Generale NeXt Nuova Economia per Tutti – Emiliano Abramo, Comunità sant’Egidio Sicilia – Stefano Vitello, Segretario consulta delle aggregazioni laicali Sicilia – Alfonso Buscemi, Segretario CGIL Agrigento – Antonio Matina, Presidente Confcooperative Agrigento – Rosario Manganella, Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone – Agata Aiello, Presidente Regionale ACLI Sicilia – Tiziana Iannotta, Rinascita Cristiana – Associazione Erripa Achille Grandi – Fortunato Romano, Presidente Provinciale di Messina MCL già deputato ARS – Pietro Franza, Presidente Sicindustria Messina – Andrea Bartoli, fondatore Farm Cultural Park – Achille Grandi, UCID Sicilia – Paola Geraci, Movimento Presenza del Vangelo – Giuseppe Pisani, radiologo, già Senatore della Repubblica – Maria Indelicato, responsabile città di Catania mov. Rinascita Cristiana – Giovanni Panepinto, Presidente Smap – Vincenzo Cassaro, Presidente ass. Liberarci – Maria Indelicato, responsabile città di Catania mov. Rinascita Cristiana – ALI AUTONOMIE LOCALI, SICILIA – Rosario Petta Sindaco di Piana degli Albanesi – Giuseppe Cacioppo, Sindaco di Sambuca di Sicilia – Vito Rizzo, Sindaco del Comune di Balestrate – Giuseppe Terranova, Sindaco di Montelepre – Francesco Cacciatore Sindaco S.Stefano Quisquina – Alberto Madonia Presidente del Consiglio Comunale di S.Stefano Quisquina – Giuseppe Ferrarello, Sindaco di Gangi – Santo Cosentino, Sindaco di Trappeto – Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani – Pietro Rao, Sindaco di Partinico – Francesco Gruppuso, Sindaco di Calatafimi Segesta – Domenico Venuti, Sindaco di Salemi – Alberto Arcidiacono, Sindaco di Monreale – Domenico Gueli, Sindaco Santa Elisabetta – Vincenzo Maniglia, Sindaco di Racalmuto – Antonio Palumbo, Sindaco di Favara – Miriam Mignemi, Presidente Consiglio Comunale di Favara – Stella Vella Consigliere Comunale Raffadali – Antonio Liotta, Vice sindaco Comune di Favara ed editore Medinova – Salvatore Bellavia, Consigliere comunale di Favara – Padre Francesco Finazzo, Parrocchia Gesù Cristo Redentore, Alcamo – Fra Antonino Clemenza, Giustizia Pace e Integrità del Creato dei Frati Minori di Sicilia – Padre Aldo Giordano, Arciprete di Alcamo – Fra Maurizio Sierna, Amm. Parr. e Guardiano Convento Cappuccini – Leoluca Orlando, già Sindaco di Palermo – Maria Concetta Di Pietro, già Sindaco di Augusta – Giuseppe Savagnone, responsabile del blog www.tuttavia.eu – Cleo Li Calzi Docente LUMSA – Francesca Corrao, docente di lingua e cultura araba Università LUISS Roma – Giuseppe Di Trapani Presidente Accademia della Cultura Gianí e già Sindaco di Partinico – Enzo Borruso, Cardiologo – Gianluca Budano, welfare manager pubblico e Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti sociali – Ettore Colli Vignarelli, giornalista