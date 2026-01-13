Canicattì, il Prefetto Caccamo: “Pianificheremo dei servizi straordinari di controllo del territorio”





“C’è massima attenzione sul territorio di Canicattì. Ho voluto proprio farla qui la riunione per dimostrare vicinanza all’amministrazione ma soprattutto alla collettività che in questo momento sta vivendo un momento di fibrillazione in relazione ai recenti episodi che hanno riguardato il territorio. Credo che vadano affinate le misure più straordinarie rispetto a quelle che già le forze di polizia svolgono su questo territorio comunale. L’obiettivo è di garantire una serena convivenza e cercheremo anche insieme al sindaco di individuare e approfondire alcune dinamiche del territorio e mettere al punto alcune criticità. Mi sento di rasserenare tutti i cittadini per l’attenzione che lo Stato sta dando proprio al Comune. Non ci saranno più forze dell’Ordine ma ci sicuramente pianificheremo dei servizi straordinari del controllo del territorio”. Queste le parole del Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo a margine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, che si è svolto presso la sede municipale del Comune di Canicattì, alla presenza del primo cittadino Vincenzo Corbo, e delle istituzioni militari del territorio.

Riunione che il Prefetto Caccamo ha voluto organizzare a Canicattì proprio nell’ottica di assicurare un diretto rapporto tra le Istituzioni e il territorio, allo scopo di agevolare l’interlocuzione con gli amministratori locali e di individuare più agevolmente eventuali misure atte a fronteggiare le criticità nei vari ambiti territoriali.