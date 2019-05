Canicattì, svolto il 3° Memorial podistico Claudio Giudice

Si è svolto a Canicattì, il 3° Memorial podistico Claudio Giudice, la gara di 10 km, rientrata nelle prove regionali e provinciali del “Grand Prix”, che ha coinvolto più di 500 atleti provenienti da tutta la Sicilia e non solo.L’evento sportivo, organizzato dalla Fondazione Onlus “La clessidra – Claudio Giudice per la vita” voluta dalla famiglia del giovane avvocato canicattinese, spentosi a soli 28 anni per una rara forma di tumore e che ogni anno viene ricordato attraverso un evento che unisce sport e solidarietà.La gara podistica è stata realizzata con la preziosa collaborazione dell’Associazione Atletica Canicattì e con la presenza di numerose associazioni operanti nel territorio.Presente anche il Consorzio cooperative sociali Sisifo con il Coordinatore delle Cure Palliative Laura Bove e il Supervisore Psicologico Valentina Bordino che hanno dato informazioni sulle cure palliative come diritto di ciascun individuo e delle famiglie che si trovano a vivere le problematiche legate alla malattia terminale.I responsabili del Consorzio Sisifo, in occasione della conferenza stampa che ha preceduto l’evento, hanno sottolineato il lavoro svolto nel campo delle cure palliative domiciliari in tutta la provincia di Agrigento con la collaborazione di professionisti di altissimo livello che operano ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle persone.Al termine della competizione, sono stati premiati i due atleti più anziani e una giovane donna incinta di 6 mesi ciascuno con una targa premio “alla tenacia”.