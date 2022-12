Capodanno ad Agrigento, vietata la vendita di alcolici per asporto

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2022, e il concerto in piazza Marconi, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha firmato un’ordinanza in cui, in centro storico e al Viale della Vittoria, è vietata la vendita per asporto, anche mediante distributori automatici, delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 22 del 31 dicembre 2022 e fino alla chiusura degli esercizi, consentendo dopo le ore 22 del 31 dicembre 2022, agli esercizi pubblici (ad esempio bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato all’interno del locale, o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione.