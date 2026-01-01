Capodanno di follia: “bomba” danneggia una macchina in sosta

L’ordinanza di divieto c’era ma, come da “tradizione” è rimasta carta straccia. Ad Agrigento, come altrove, la notte di Capodanno è stata teatro di un vero e proprio “bombardamento” di fuochi artificiali più o meno legali.

Avviene da decenni, così come la “consuetudine” di sparare con pistole (quando va bene a salve) dai balconi per “festeggiare” l’arrivo del nuovo anno. A volte però a farne le spese sono le persone o le cose.

Un capodanno amaro, ad esempio, è quello vissuto da una quarantenne agrigentina titolare di un noto centro estetico che ha trovato la propria auto, una Fiat 500 Hybrid pesantemente danneggiata dall’esplosione di un grosso fuoco d’artificio, probabilmente non legale. La detonazione ha infatti fatto esplodere uno dei vetri dell’autovettura e deformato la carrozzeria: facile immaginare quali sarebbero potute essere le conseguenze se fosse esploso vicino ad una persona.

“Vi siete divertiti con i botti e mi avete distrutto la macchina – scrive amareggiata la proprietaria dell’autovettura -. Se avete lo stesso coraggio che avete avuto ieri sera, adesso dovreste ammettere il danno enorme che mi avete procurato. Chiunque abbia elementi utili a individuare i responsabili mi aiuti”.

E’ stata già depositata una denuncia alle autorità competenti.