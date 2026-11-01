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Carabinieri, il Colonnello Stingo promosso al grado di Generale

Il neo generale è stato scelto come nuovo Capo della Missione civile EUBAM Rafah

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Il Colonnello Vittorio Stingo è stato promosso al grado di Generale. La nomina coincide con il prestigioso incarico internazionale conferitogli dal Consiglio dell’Unione Europea, che lo ha scelto come nuovo Capo della Missione civile EUBAM Rafah. In questo nuovo ruolo di vertice, il Generale Stingo guiderà le operazioni dell’UE presso il valico di Rafah, il punto di snodo strategico situato tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Prima di questo incarico e del successivo trasferimento a Roma presso il Comando Generale dell’Arma, l’alto ufficiale ha servito come Capo di Stato Maggiore della Divisione Unità Mobili ed è stato dal 2020 al 2023 lo stimato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, città che gli ha anche conferito la cittadinanza onoraria.

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