Agrigento

Lavori alla rete ferroviaria, bus per aeroporto Palermo dal 4 novembre a 28 febbraio 2027

Linea interrotta dalle 21 alle 5, esclusa la domenica

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) eseguirà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nel nodo di Palermo, per interventi propedeutici all’attivazione del raddoppio nella tratta Palermo Notarbartolo -Palermo Palazzo Reale-Orleans e all’attivazione delle fermate Lolli (relativamente al binario dispari) e Tribunale. La complessità degli interventi richiede un articolato programma di interruzioni della circolazione. In questa prima fase, per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo Centrale-Palermo Aeroporto e fra Palermo Notarbartolo e Palermo Politeama sarà interrotta tutte le notti (a esclusione della notte di domenica su lunedì), dalle 21:30 alle 5:00, dal 4 novembre al 28 febbraio 2027″. E’ quanto si legge in una nota di Rfi.
I treni Regionali delle relazioni Palermo Centrale – Palermo Aeroporto, Agrigento Centrale – Palermo Aeroporto e Palermo Notarbartolo – Palermo Politeama subiscono modifiche d’orario, cancellazioni e corse con bus. Sulla tratta Palermo Centrale – Palermo Aeroporto, i bus effettuano fermata esclusivamente a: Palermo Centrale, Palermo Notarbartolo, Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto e Palermo Aeroporto.I bus fermano nei piazzali antistanti alle stazioni, ad eccezione di:Palermo Centrale: Piazza Francesco Cupani, Isola delle Femmine: via Trapani, 23; Carini: Strada Statale 113, 249; Palermo Aeroporto: stallo bus area “Arrivi”.Le modifiche alla circolazione possono verificarsi anche prima dell’inizio e dopo il termine programmato dei lavori.L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.Linea Palermo Notarbartolo – Palermo Giachery: Dalle 6:00 di lunedì 26 ottobre alle 22:00 di martedì 3 novembre:Circolazione sospesa tra Palermo Fiera e Palermo Giachery per lavori di potenziamento infrastrutturale. I treni del Regionale circolano tra Palermo Notarbartolo e Palermo Fiera.

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