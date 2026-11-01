Nasconde 20 grammi di cocaina in cucina, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane catanese di 18 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che aveva nascosto in un cassetto della cucina. Il 18enne è stato individuato nel corso dei costanti controlli dei poliziotti della squadra cinofili, della squadra volanti e del nucleo motovolanti della Questura di Catania per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Giunti davanti alla porta della sua abitazione, in via Capo Passero, il cane-poliziotto “Ares” ha segnalato la presenza di droga all’interno della casa e, per questa ragione, i poliziotti hanno più volte bussato alla porta di ingresso per procedere al controllo. Solo dopo diversi minuti, ad aprire è stata una donna che, così, ha permesso agli agenti di accedere all’interno. A quel punto Ares si è fiondato in cucina, dove i poliziotti hanno trovato 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché 600 euro in contanti. Mentre era in atto la perquisizione, è rincasato il figlio della donna che si è assunto la responsabilità di quanto trovato nella sua abitazione. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.