Carabinieri, ricordato Francesco Calì a 88 anni dalla sua morte

Si è tenuta a Lercara Friddi (Palermo) la cerimonia commemorativa dell’88 anniversario della morte del Carabiniere Scelto Francesco Calì, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, ucciso a Taranto il 4 maggio 1938.

L’evento è stato celebrato presso il cimitero comunale, dove è sepolto il valoroso militare, alla presenza dei familiari del caduto, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. di Brigata Luciano Magrini, del Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, del Comandante del Gruppo di Monreale, Ten. Col. Gennaro Petruzzelli, del Comandante della Compagnia di Lercara Friddi, Cap. Carlo Colicchio e di una rappresentanza delle sezioni dell’A.N.C. di Prizzi e di Alia.

La cerimonia di commemorazione ha visto la deposizione di un omaggio floreale sulla tomba del caduto ed un momento di preghiera officiato dal Cappellano Militare Don Falzone che, ha condotto tutti i presenti in un profondo momento di riflessione e raccoglimento, nel rispetto e gratitudine verso chi, come il Carabiniere Scelto Calì, ha sacrificato la propria vita per la sicurezza di tutti.