Un immobile realizzato abusivamente nel territorio del Comune di Sciacca, in contrada Maragani, è stato integralmente demolito in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria a seguito di condanna definitiva. Il tribunale di Sciacca ha dichiarato un cittadino del posto responsabile dei reati di costruzione abusiva e delle connesse contravvenzioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche, per avere realizzato un fabbricato, in zona prossima al litorale, in conci di tufo e cemento armato e altre opere connesse costituite da scale e veranda in cemento armato, entro la fascia di rispetto di 30 metri dal confine demaniale marittimo e dalla battigia. La Procura di Sciacca ha operato in sinergia con a sezione di polizia giudiziaria della polizia municipale e con il consulente tecnico nominato. L’attività ha consentito di instaurare un proficuo dialogo con i soggetti obbligati, i quali hanno manifestato piena disponibilità a procedere spontaneamente all’abbattimento delle opere abusive, assumendone integralmente gli oneri economici. A seguito di verifiche eseguite il 17 novembre scorso è stato accertato che il fabbricato abusivo risulta integralmente demolito e che le opere oggetto dell’ordine non esistono più.