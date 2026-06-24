Licata

Chiede aiuto per raccogliere la frutta e lui le scippa la collana, denunciato 

Il fatto è accaduto a Licata. Denunciato un marocchino di 53 anni per furto

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Gli chiede un aiuto per portare la frutta in casa, e magari ricompensarlo alla luce di uno stato di indigenza che aveva notato, ma lui le scippa la collana che indossava. Protagonisti di questa vicenda sono una donna di Licata e un marocchino di 53 anni.

Quest’ultimo è stato rintracciato e denunciato poco dopo dagli agenti del locale commissariato per l’ipotesi di reato di furto. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe notato il 53enne nei pressi della sua abitazione e gli ha chiesto un aiuto per portare la frutta in casa con l’intento anche di ricompensarlo. L’uomo, tuttavia, ha ben pensato di derubarla. 

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