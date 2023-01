Cianciana, stabile pericoloso, la Dc: “bisogna intervenire”

I componenti del direttivo della DC Cianciana Giovanni Lo Bue e Vincenzo D’Angelo, hanno segnalato le problematiche urgenti di uno stabile delle Case Popolari sito in Via Domenico Cimarosa, dove vivono sei famiglie. Il problema è stato portato all’attenzione dell’ Onorevole Carmelo Pace, al Sindaco Francesco Martorana e all’ Assessore Liborio Curaba che con un grande lavoro e sinergia hanno ottenuto in maniera urgente il sopralluogo da parte del dirigente della IACP di Agrigento Tarallo e Pastorella.

Finito questo sopralluogo il Sindaco Martorana ha invitato i due dirigenti dello IACP di Agrigento a visionare altri immobili in Via De Gasperi e Piazza Bellini ove necessitano dei lavori di manutenzione urgente. A breve, grazie alla disponibilità dell IACP, si organizzerà un incontro in assessorato alle Infrastrutture alla presenza del Sindaco Martorana e dell’Onorevole Pace il quale darà la sua massima disponibilità, per la progettazione di ristrutturazione completa dell’immobile sito in Via Domenico Cimarosa.