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Ciclone Harry, Savarino: “proseguono i lavori a Lampedusa e Linosa”

“Ho voluto incontrare il rup e il direttore dei lavori in corso a Lampedusa e Linosa, e fare dei sopralluoghi su diversi cantieri aperti per verificare tempi e modalità, nelle Pelagie sono partite per prime le somme urgenze a seguito del ciclone Harry e col Presidente Schifani seguiamo in cabina di regia passo passo ogni […]

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Ho voluto incontrare il rup e il direttore dei lavori in corso a Lampedusa e Linosa, e fare dei sopralluoghi su diversi cantieri aperti per verificare tempi e modalità, nelle Pelagie sono partite per prime le somme urgenze a seguito del ciclone Harry e col Presidente Schifani seguiamo in cabina di regia passo passo ogni cosa perché vogliamo rimettere la Sicilia nelle condizioni di accogliere i turisti nella prossima stagione estiva. Lampedusa e Linosa sono strategiche per la nostra attrattività turistica per questo ho voluto vedere personalmente, non permetteremo ritardi”, cosi in una nota l’Assessore regionale all’Ambiente, Giusi Savarino.

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