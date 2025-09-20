Agrigento

Cinquantenne accoltellato a Villaseta, individuato l’aggressore

Si tratta di un diciannovenne di Agrigento, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato denunciato a piede libero

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Un cinquantenne agrigentino è stato accoltellato nella notte tra giovedì e venerdì a Villaseta, nella periferia della Città dei templi. L’uomo è stato colpito con almeno un fendente al fianco a margine di una lite che ben presto è degenerata. Il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso. Ha perso sangue ma non è in pericolo di vita.

Dopo una notte di ricerche i poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile hanno individuato il presunto aggressore. Si tratta di un diciannovenne di Agrigento, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato denunciato a piede libero. Ancora poco chiari i motivi della lite poi degenerata nell’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il diciannovenne avrebbe estratto un’arma da taglio colpendo il rivale. Sulla vicenda indaga la polizia. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Incontrarsi 40 anni dopo aver conseguito il diploma: felicità
Agrigento

Marco, 10 anni esatti dopo Gabriele: addio ad una persona perbene
Agrigento

Altro dramma della strada ad Agrigento, morto Marco Chiaramonti
Agrigento

Venti telefonini ritrovati nel carcere di Agrigento, il sindacato Fsa-Cnpp-Spp: “Segnale di grande preoccupazione”
PRIMO PIANO

Malore fatale a 31 anni, muore a Villa Sofia il poliziotto Leonardo Leone
Messina

Si allontana da casa con la sua auto e non torna più, scomparso 71enne