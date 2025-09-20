Cinquantenne accoltellato a Villaseta, individuato l’aggressore

Un cinquantenne agrigentino è stato accoltellato nella notte tra giovedì e venerdì a Villaseta, nella periferia della Città dei templi. L’uomo è stato colpito con almeno un fendente al fianco a margine di una lite che ben presto è degenerata. Il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso. Ha perso sangue ma non è in pericolo di vita.

Dopo una notte di ricerche i poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile hanno individuato il presunto aggressore. Si tratta di un diciannovenne di Agrigento, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato denunciato a piede libero. Ancora poco chiari i motivi della lite poi degenerata nell’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il diciannovenne avrebbe estratto un’arma da taglio colpendo il rivale. Sulla vicenda indaga la polizia.