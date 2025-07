Cocaina e duemila euro in contanti, arrestato 18enne incensurato 

È stato sorpreso a cedere dosi di cocaina ad un coetaneo per un peso complessivo di circa tre grammi. I carabinieri hanno arrestato un diciottenne di Sciacca, incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno bloccato il giovane nella tarda serata nei pressi del centro storico.

In una successiva perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo altri cinque grammi di cocaina e duemila euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga. Il gip del tribunale di Sciacca ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, si è avvalso della facoltà di non rispondere.