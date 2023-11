Collaborazione culturale ed educativa, la Società Dante Alighieri firma protocolli con due scuole agrigentine

Il Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri ha firmato con il Liceo Classico e Musicale “ Empedocle “ di Agrigento e con l’ I.I.S.S. “ N. Gallo” di Agrigento due protocolli d’intesa volti ad accrescere la rete di Collaborazione Culturale e Educativa per i giovani e per tutti i cittadini che vogliono curare la nostra identità.

“È una giornata storica per il comitato è per tutta la città di Agrigento”, dichiara la presidente della società Dante Alighieri Enza Ierna. “Un grazie sentito all’Assessore alla Cultura dott. Costantino Ciulla,agli illustri relatori dott. Antonio Liotta ,On.dott.Nene’ Mangiacavallo,Dott.Santo Pitruzzella, Dott.ssa Serena Castronovo , alla dirigente scolastico della scuola ospitante Dott.ssa Giovanna Pisano e a tutti gli intervenuti.”