Giornata ecologica a Menfi, il WWF: “la ricchezza di questo posto sono gli abitanti”

Il WWF di Menfi in collaborazione della Comunità MASCI 2, del Circolo Nuovo La Concordia e il patrocinio del Comune di Menfi hanno ripulito il Sentiero che dal Porto arriva alla spiaggia delle Solette, uno dei tratti di costa più belli del mondo.

Un nutrito gruppo di Cittadini anche dei paesi dell’interland ha provveduto a raccogliere ogni piccolo pezzeto di carta o plastica. Al ritorno ogni partecipante ha portato anche una pietra bianca per realizzare all’ingresso del sentiero, un giardino roccioso a cura dei Volontari Citazionisti Visionari.

“Il Comune non usa le ruspe per rivoltare le dune e coprire i rifiuti, con un risultato simile a quello che si ottiene quando si nasconde la polvere sotto il tappeto. Sono i cittadini, che non sporcano, che puliscono, che danno il buon esempio, mentre il servizio comunale di raccolta dei rifiuti si limita a ritirare quanto in spiaggia viene raccolto dai residenti e dai turisti. Questa è civiltà”, dichiara in una nota Giuseppe Mazzotta

Segretario WWF Sicilia Area Mediterranea ODV. “In un clima di festosa collaborazione, si è svolta una “passeggiata ecologica” nella consapevolezza che il fare comporta restituzione di risultati, certo non immediati, ma la cultura è questo: un lento processo di crescita che la comunità di Menfi ha saputo ben costruire nei decenni scorsi, non inutilmente, ma formando coscienza sempre più ricche”, ha concluso.