Via al voto a Realmonte, bassa affluenza alle urne alle ore 12

Sono aperte dalle 7 i seggi nei nove Comuni siciliani – attualmente commissariati – chiamati al voto. Le urne si chiuderanno alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Gli elettori interessati sono 55.608.

A Realmonte corsa a tre per la poltrona da primo cittadino: l’ex sindaco Sabrina Lattuca con la lista “Uniti per Realmonte” sostenuta dalla Democrazia Cristiana, Alessandro Mallia esponente di centrodestra e militante dell’UDC di Decio Terrana con la lista “Primavera Realmontina”, e Leonardo Aucello militante del PD di Michele Catanzaro con la lista “Siamo Realmonte”.

Gli elettori nella città della Scala dei turchi sono 5.410. Alle ore 12 hanno votato 524 elettori il 9,69%, secondo quanto riportato nel report affluenza dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Prossimo bollettino alle ore 19.00.

Altri comuni dove si vota: Montemaggiore Belsito e Prizzi (Palermo), Solarino (Siracusa), Favignana (Trapani), Castiglione di Sicilia, Raddusa e Ramacca (Catania), in quest’ultimo i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, in tutti gli altri si voterà con il maggioritario. L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria.