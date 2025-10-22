PRIMO PIANO

Colpi di pistola contro l’abitazione di un operaio a Realmonte 

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone di ingresso e la vetrata di un immobile di proprietà di un operaio quarantenne a Realmonte

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone di ingresso e la vetrata di un immobile di proprietà di un operaio quarantenne a Realmonte. Il gesto, che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione, è avvenuto nella notte. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver sentito la raffica di colpi in rapida successione, a chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari del Nucleo Operativo Radiomobile. L’operaio è già stato sentito dagli investigatori che stanno anche cercando l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Presente anche la Scientifica che ha sequestrato i bossoli e analizzato altri reperti sulla scena. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. 

