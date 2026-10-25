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Colpi di pistola in discoteca, ferito giovane 20 anni

Il ragazzo e' stato curato all'ospedale San Marco e non e' in pericolo di vita. 

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Un ragazzo di 20 anni sarebbe stato ferito alla gamba da un colpo di pistola sparato in una discoteca in via Acquicella Porto, a Catania. Il colpo sarebbe partito da qualcuno che era sulla pista da ballo in mezzo alla folla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione del quartiere Librino. Il ragazzo e’ stato curato all’ospedale San Marco e non e’ in pericolo di vita. 

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