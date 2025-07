PALERMO (ITALPRESS) – Una Sicilia artigiana che cresce, con piccole e medie imprese che assumono, che investono in green e in digitale, con uno sguardo attento all’intelligenza artificiale. Ma è una realtà imprenditoriale che arranca sul fronte economico con un mercato del credito poco favorevole se non ostile che fa registrare un calo del meno […]