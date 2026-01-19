Santa Margherita Belice

Controlli nei locali della movida a Santa Margherita di Belice: tre denunce

In uno dei locali controllati è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a un minore di 15 anni

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Nel corso del fine settimana, a Santa Margherita di Belice, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento e delle Stazioni dipendenti, hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio, disposto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità connessi alla movida giovanile.
Nel corso dell’operazione sono stati controllati numerosi veicoli e giovani, nonché ispezionati due esercizi pubblici del centro cittadino, all’esito delle quali sono state riscontrate diverse violazioni penali e amministrative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l’impiego di lavoratori irregolari.
In uno dei locali controllati è stata inoltre accertata la somministrazione di bevande alcoliche a un minore di anni 15, condotta per la quale è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Per i titolari dei due esercizi e per un soggetto ritenuto responsabile dell’intrattenimento musicale, oltre a sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 30.000 euro, è stata disposta la sospensione delle rispettive attività imprenditoriali, nonché il deferimento all’Autorità Giudiziaria per le violazioni di legge riscontrate.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla tutela dei giovani e alla sicurezza dei luoghi di aggregazione, al fine di garantire momenti di svago in un contesto di legalità e serenità per l’intera comunità.

