Covid-19, la Grottarossa vini dona ventilatore polmonare all’ospedale di Canicattì

Grottarossa Vini azienda vitivinicola, posizionata tra la Valle dei tempi in Agrigento e i Colli Nisseni, ha donato un ventilatore polmonare all’ospedale di Canicattì.

Un gesto solidale che mira al potenziamento del nosocomio Canicattinese, regalando all’intera provincia di Agrigento una speranza: anche qui è possibile curarsi del Covid-19.

Tale strumento ha consentito di attivare la sala di terapia intensiva, sotto l’ausilio del Dott. Mauro Granata insieme all’ASP diAgrigento di cui portavoce il Dott. Marotta, che con spirito di assoluta collaborazione ha suggerito all’azienda Grottarossa vini, l’acquisto di un ventilatore polmonare dalla ditta SiareEngineering International Group, nello specifico un siatretron4000 12” touch.

La Siare è l’ azienda per eccellenza, produttrice mondiale di macchinari per la ventilazione assistita.

Donazione di notevole importanza per i paesi limitrofi, che convergono per le proprie cure presso l’ospedale di Canicatti’ ma anche per la Sicilia vista la collaborazione con i vari ospedali a causa dell’emergenza.

E’ vero i momenti critici, fortunatamente sembrano siano un brutto ricordo, tale strumento rimarrà comunque operativo pressoil Barone Lombardo a supporto di altri reparti.

“Siamo fieri della nostra scelta solidale”, sostiene l’Amministratore Unico della Grottarossa vini: Salvatore Greco; e aggiunge: “tra tanti investimenti per migliorare l’azienda conopere, strumentazioni all’avanguardia e restyling d’immagine includiamo e portiamo avanti l’investimento per la vita”; ”la nostra azienda si fonda su valori etici e morali, principi solidi checontraddistinguono quasi trent’anni di storia”.

Il mondo del vino oggi è cambiato a causa del Coronavirus, ha subito una frenata d’arresto improvvisa del canale Ho.Re.Ca e una sensibile diminuzione della G.d.o; un fulmine al ciel sereno,proprio quando, l’azienda aveva iniziato la commercializzazione presso ristoranti e catering con bottiglie di vini dal packaging nuovo ispirato alla Sicilia.

Ci si augura che l’amato “ventaglio” simbolo del BrandGrottarossa vini, possa tramite la fruizione dell’aria, portare una ventata di speranza, fiducia e sostegno nei nostri clienti e consumatori Siciliani.