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Crolla vecchio immobile, paura nel centro storico di Palma di Montechiaro
Non si registrano danni a cose o persone
Panico e paura questa notte a Palma di Montechiaro dove è crollato un vecchio immobile nel centro storico in Via Nino Bixio.
Non si registrano danni a cose o persone. Oltre i Vigili del fuoco, la protezione civile coordinata dal responsabile Lillo Inguanta, le forze dell’ordine, sul luogo si è recato il sindaco Stefano Castellino sta provvedendo a mettere in sicurezza la zona.
Redazione
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