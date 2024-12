“Cross Hospital” all’Ospedale di Agrigento con la Motorlife: gioia e sorrisi per i piccoli pazienti

Ad Agrigento proseguono gli incontri al “San Giovanni di Dio” nel reparto di pediatria diretto dal primario Giuseppe Gramaglia con doni, gesti di solidarietà e affetto volti a rendere meno gravoso il periodo del ricovero e i trattamenti terapeutici. Oggi è stata la volta dell’Associazione “Motor life” diretta da Rosario Farruggia che insieme al suo team hanno portato in corsa il progetto di “CrossHospital” per far provare l’esperienza piacevole delle due ruote a tutti i piccoli pazienti. All’evento hanno collaborato l’ordine professionale degli infermieri.